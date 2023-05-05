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Подготовьтесь к 16-му сезону Heartland с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-05 08:08:03



И если говорить о ваших любимых сериалах, когда начнется 16-й сезон «Хартленда»? Поклонники популярной канадской драмы с нетерпением ждали последней части, премьера которой назначена на воскресенье, 10 января 2021 года. С ускорителем iSharkVPN вы можете быть уверены, что не пропустите ни минуты действия благодаря его надежному и быстрое подключение.



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