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Обеспечьте скорость своего интернет-серфинга с помощью isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-05 08:08:41



Но это еще не все — isharkVPN также обеспечивает первоклассные меры безопасности для защиты вашей конфиденциальности в Интернете. Наше передовое шифрование гарантирует, что ваша личная информация останется в безопасности даже в общедоступных сетях Wi-Fi. Кроме того, с серверами в более чем 50 странах вы можете получить доступ к контенту со всего мира одним щелчком мыши.



И для всех вас, поклонников юного Шелдона, премьера 6-го сезона назначена на 4 ноября 2021 года. Не пропустите последние приключения всеми любимого ребенка-гения. С isharkVPN вы можете легко транслировать новые эпизоды без каких-либо проблем с буферизацией.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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