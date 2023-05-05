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Защитите свою потоковую передачу с помощью iSharkVPN Accelerator и смотрите последний сезон 5 Йеллоустона на Prime ishark blog article 2023-05-05 04:59:59



Независимо от того, смотрите ли вы последний сезон сериала «Йеллоустоун» или следите за любимыми фильмами и телешоу, функция ускорителя iSharkVPN — это идеальный способ поднять качество потокового вещания на новый уровень. А с учетом того, что премьера долгожданного пятого сезона «Йеллоустоуна» на Prime Video скоро состоится, самое время попробовать его.



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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