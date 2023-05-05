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Не жертвуйте скоростью ради безопасности с isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-05 04:01:12



С ускорителем isharkVPN вы можете попрощаться с разочаровывающе низкой



Когда вы подключаетесь к VPN, это часто может привести к полной потере интернет-соединения. Это может быть неприятно, особенно если вам нужно получить доступ к важной информации в Интернете. Но с ускорителем isharkVPN вы можете оставаться на связи с Интернетом, одновременно пользуясь преимуществами VPN.



Наша технология ускорителя работает за счет сокращения расстояния между вашим устройством и VPN-сервером. Это означает, что ваши данные проходят меньшее расстояние, что обеспечивает более быстрое и надежное соединение.



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Так что, если вы устали от медленной скорости интернета и потери соединения при использовании VPN, переключитесь на ускоритель isharkVPN уже сегодня и ощутите разницу на себе!



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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