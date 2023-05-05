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Транслируйте B99 S8 на Netflix быстрее с isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-05 02:55:07



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3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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