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Получите более быструю потоковую передачу с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-04 20:40:21



И говоря о потоковом контенте, когда наконец YouTube TV появится в Канаде? Хотя официальной даты релиза до сих пор нет, слухи предполагают, что она может появиться в ближайшее время. Не ждите больше, чтобы насладиться всеми преимуществами YouTube TV, в том числе телеканалами в прямом эфире, безлимитным облачным видеорегистратором и доступом к обширной библиотеке контента по запросу.



С ускорителем isharkVPN вы можете быть уверены, что сможете наслаждаться YouTube TV в полной мере, без каких-либо неприятных задержек или буферизации. Кроме того, наш сервис также обеспечивает первоклассные функции



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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