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Защищайте и транслируйте 5-й сезон «Молодого Шелдона» с IsharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-04 17:57:00



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Говоря о потоковых сервисах, вы с нетерпением ожидаете выхода 5 сезона «Молодого Шелдона» на Netflix? Что ж, тебе повезло! Долгожданный пятый сезон популярного шоу выйдет на Netflix в октябре 2021 года.



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



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