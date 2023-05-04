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Попрощайтесь с заблокированными номерами с isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-04 15:24:11



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Но что происходит, когда вы пытаетесь позвонить на заблокированный номер? С isharkVPN вы также можете совершать звонки, не беспокоясь о каких-либо ограничениях. Используя наш VPN-сервис, вы можете изменить свое виртуальное местоположение и совершать звонки, как будто вы находитесь в другой стране. Это означает, что вы можете без проблем звонить в страны, где определенные номера могут быть заблокированы.



Наш удобный интерфейс и круглосуточная поддержка клиентов делают isharkVPN идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и эффективный VPN-сервис. Кроме того, наши доступные тарифные планы делают его доступным для всех.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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