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Смотрите Оскар с isharkVPN Accelerator — транслируйте в любом месте и в любое время ishark blog article 2023-05-04 15:27:45



iSharkVPN — это



Но где транслируется Оскар? В этом году церемония будет транслироваться на канале ABC, а это значит, что вам понадобится подписка на кабельное телевидение, чтобы смотреть ее по телевизору. Если у вас нет кабельного телевидения, не беспокойтесь — есть множество способов посмотреть шоу.



Многие потоковые сервисы, такие как Hulu, YouTube TV и AT&T TV Now, предлагают пакеты прямых телетрансляций, включающие ABC. С iSharkVPN вы можете легко получить доступ к этим сервисам и без проблем смотреть церемонию вручения премии «Оскар».



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Так зачем ждать? Зарегистрируйтесь в iSharkVPN сегодня и приготовьтесь к вечеру блеска, гламура и незабываемых моментов на 93-й церемонии вручения премии «Оскар».



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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