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Транслируйте «Властелин колец» с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-04 10:25:39



Но это еще не все — с isharkVPN вы также можете получить доступ к контенту с географическим ограничением из любой точки мира. Вы фанат Властелина колец? С isharkVPN вы можете транслировать всю трилогию, не выходя из собственного дома, где бы вы ни находились.



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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