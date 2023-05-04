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Наслаждайтесь сериалом «Загадки Мердока все сезоны» с ускорителем iSharkVPN! ishark blog article 2023-05-04 10:33:23



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События сериала «Загадки Мердока» разворачиваются в Торонто в конце 19-го и начале 20-го веков и повествуют о блестящем детективе, который расследует преступления, используя передовые методы криминалистики, опередившие свое время. По пути к нему присоединяется множество колоритных персонажей, в том числе его босс, инспектор Брэкенрейд (Томас Крейг), и его возлюбленная, доктор Джулия Огден (Элен Джой).



«Загадки Мердока» с его привлекательными персонажами, увлекательным историческим окружением и продуманными сюжетами обязательна к



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