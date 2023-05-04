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Транслируйте Chicago Med из любой точки мира с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-04 02:40:52



Независимо от того, смотрите ли вы последний сезон Chicago Med или смотрите свои любимые фильмы,



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Но где вы можете посмотреть Chicago Med, если вы находитесь в Великобритании? Смотрите не дальше, чем Channel 4. Этот популярный британский вещатель транслирует новые эпизоды шоу вскоре после того, как они выходят в эфир в США, так что вы можете быть в курсе всех последних медицинских драм.



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



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