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Смотрите Dopesick в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-04 02:43:47



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Имея более 2000+ серверов в более чем 140 точках по всему миру, iSharkVPN предоставляет вам обширную сеть быстрых и надежных серверов на выбор. Вы можете подключиться к любому расположению сервера по вашему выбору и обойти географические ограничения, чтобы получить доступ к вашему любимому контенту из любой точки мира.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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