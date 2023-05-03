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Смотрите «Легенды завтрашнего дня» в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-03 16:40:30



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Говоря о доступе к контенту, вам интересно, где можно посмотреть «Легенды завтрашнего дня» в Канаде? С isharkVPN вы можете легко подключиться к серверу в США и получить доступ к веб-сайту или приложению сети CW для потоковой передачи последних эпизодов.



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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