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Оставайтесь в безопасности и смотрите фильмы в потоковом режиме с isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-03 16:46:53



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



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