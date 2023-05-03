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Получите самое быстрое потоковое вещание с isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-03 09:24:12



С помощью ускорителя iSharkVPN вы можете легко обойти блокировку интернета и получить доступ к контенту с географическим ограничением из любой точки мира. Хотите ли вы посмотреть последнюю серию своего любимого телешоу или попасть на церемонию вручения наград American Music Awards (AMA) в прямом эфире,



Говоря о AMA, ежегодная церемония вручения музыкальных наград должна состояться 22 ноября 2020 года. С ускорителем iSharkVPN вы можете смотреть AMA в прямом эфире из любой точки мира. Просто подключитесь к одному из наших серверов, расположенных в США, и все готово.



Но ускоритель iSharkVPN предназначен не только для стриминга. Наш VPN-сервис также защищает вашу онлайн-активность от посторонних глаз, шифруя ваше интернет-соединение. Это означает, что никто не может перехватить ваши данные, независимо от того, просматриваете ли вы веб-страницы или получаете доступ к своей учетной записи онлайн-банкинга.



И так, чего же ты ждешь? Подпишитесь на ускоритель iSharkVPN сегодня и наслаждайтесь быстрым и безопасным доступом в Интернет, где бы вы ни находились. И не забудьте посмотреть AMA в прямом эфире 22 ноября — с ускорителем iSharkVPN вы никогда не пропустите ни одной детали!



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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