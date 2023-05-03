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Транслируйте игры НФЛ бесплатно с помощью isharkVPN Accelerator: полное руководство ishark blog article 2023-05-03 03:43:53



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



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