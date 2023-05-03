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Расширьте свои возможности потокового вещания с iSharkVPN Accelerator и смотрите платиновый юбилейный концерт из любого места ishark blog article 2023-05-03 03:45:38



И, говоря о потоковой передаче, не пропустите предстоящий платиновый юбилейный концерт, посвященный 70-летию королевы Елизаветы II на престоле. С ускорителем isharkVPN вы можете легко получить доступ к концерту из любой точки мира, без каких-либо географических ограничений. Так что, находитесь ли вы в Лондоне или Лос-Анджелесе, вы можете настроиться и присоединиться к празднованию.



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2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



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