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Наслаждайтесь быстрым и безопасным потоковым вещанием с isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-02 21:22:22



С ускорителем isharkVPN вы можете наслаждаться молниеносной скоростью потоковой передачи, которая не отстанет даже от самого требовательного видеоконтента. Независимо от того, смотрите ли вы на своем компьютере, планшете или смартфоне,



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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