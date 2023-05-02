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Блог о нас > Защитите свое устройство iOS с помощью iSharkVPN Accelerator: как узнать свой IP-адрес на iPhone

Защитите свое устройство iOS с помощью iSharkVPN Accelerator: как узнать свой IP-адрес на iPhone

ishark blog article

2023-05-02 21:26:47
Вы устали от низкой скорости интернета, когда пытаетесь смотреть любимые фильмы или сериалы на своем iPhone? Не ищите ничего, кроме ускорителя isharkVPN! Благодаря нашей передовой технологии вы можете наслаждаться молниеносной скоростью Интернета и бесперебойной потоковой передачей на своем устройстве.

Но как насчет вашего IP-адреса? Не волнуйтесь, мы вас прикроем. Узнать свой IP-адрес на iPhone очень просто. Просто зайдите в настройки, нажмите «Wi-Fi», а затем нажмите значок «i» рядом с подключенной сетью. Ваш IP-адрес будет указан там!

Теперь, когда вы знаете, где найти свой IP-адрес, пришло время вывести скорость вашего интернета на новый уровень с ускорителем isharkVPN. Благодаря нашим передовым технологиям и простому в использовании интерфейсу вам больше никогда не придется беспокоиться о низкой скорости интернета, которая снова испортит ваши впечатления от потоковой передачи.

И так, чего же ты ждешь? Попробуйте ускоритель isharkVPN уже сегодня и поднимите свою трансляцию на новый уровень.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете найти свой IP-адрес на своем iPhone, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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