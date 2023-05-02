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Будьте в курсе событий Brooklyn 99, куда бы вы ни пошли, с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-02 12:44:41



Но это не все. iSharkVPN Accelerator также позволяет вам обходить географические ограничения, предоставляя вам доступ к вашим любимым веб-сайтам и контенту из любой точки мира. Если вы путешествуете или просто пытаетесь транслировать свое любимое шоу, iSharkVPN Accelerator поможет вам.



Говоря о любимых шоу, Brooklyn 99 годами был фаворитом фанатов. Но после того, как Hulu недавно объявила, что удалит шоу со своей платформы, фанаты задались вопросом, где они могут посмотреть свои любимые эпизоды.



Что ж, не бойтесь, так как Brooklyn 99 будет транслироваться на потоковом сервисе NBC Peacock. А с iSharkVPN Accelerator вы можете легко получить доступ к Peacock из любой точки мира.



Не пропустите остросюжетную комедию «Бруклин 99». И пусть вас не останавливают низкая



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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