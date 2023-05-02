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Блог о нас > Повысьте скорость своего интернета с iSharkVPN Accelerator

Повысьте скорость своего интернета с iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 12:45:57
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Но не верьте нам на слово. Наши довольные клиенты в восторге от того, как ускоритель isharkVPN меняет их работу в Интернете. Один клиент говорит: «Сначала я был настроен скептически, но после использования ускорителя isharkVPN скорость моего интернета увеличилась втрое. Наконец-то я могу транслировать без перерывов!»

И если вы беспокоитесь о конфиденциальности и безопасности в Интернете, isharkVPN поможет вам. Наша технология шифрования гарантирует, что ваша онлайн-активность будет защищена от посторонних глаз. Кроме того, наша строгая политика отсутствия журналов означает, что мы никогда не сохраняем ваши данные.

Ищете VPN с проверенной репутацией? Не ищите ничего, кроме CyberGhost VPN. Компания CyberGhost, базирующаяся в Румынии, работает уже более десяти лет и имеет солидную репутацию в области конфиденциальности и безопасности. С более чем 6000 серверов в 90 странах CyberGhost VPN обеспечивает быстрый и надежный доступ к контенту по всему миру.

Но что действительно отличает CyberGhost, так это его приверженность конфиденциальности пользователей. Благодаря таким функциям, как аварийный выключатель и защита от утечек DNS, CyberGhost гарантирует, что ваша онлайн-активность всегда будет безопасной и надежной. Кроме того, строгая политика отсутствия журналов CyberGhost означает, что ваши данные никогда не хранятся и не передаются третьим лицам.

Поэтому, если вы хотите повысить скорость своего интернет-соединения и защитить свою онлайн-активность, попробуйте ускоритель isharkVPN или CyberGhost VPN уже сегодня. Вы не будете разочарованы!

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете использовать CyberGhost VPN, пользоваться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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