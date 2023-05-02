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Блог о нас > Разблокируйте более высокие скорости Интернета с iSharkVPN Accelerator

Разблокируйте более высокие скорости Интернета с iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 12:50:53
Вы устали от низкой скорости интернета при доступе к вашим любимым веб-сайтам или потоковым сервисам? Вы беспокоитесь о своей конфиденциальности и безопасности в Интернете при просмотре веб-страниц? Если ответ «да», то не ищите ничего, кроме ускорителя iSharkVPN.

Ускоритель iSharkVPN — это мощный инструмент, предназначенный для повышения скорости вашего интернета и повышения вашей конфиденциальности и безопасности в Интернете. С помощью этого инструмента вы можете легко обойти интернет-ограничения и получить доступ к своим любимым веб-сайтам и потоковым сервисам из любой точки мира. Это также поможет вам защитить вашу личность в Интернете и защитить ваши конфиденциальные данные от киберпреступников и хакеров.

Одной из уникальных особенностей ускорителя iSharkVPN является его технология «Где мой DNS». Эта инновационная технология гарантирует, что ваши DNS-запросы всегда шифруются и перенаправляются через защищенные VPN-серверы, предотвращая любые потенциальные утечки, которые могут поставить под угрозу вашу конфиденциальность и безопасность в Интернете. С помощью этой функции вы можете спокойно просматривать Интернет, зная, что ваша онлайн-активность защищена от посторонних глаз.

Кроме того, ускоритель iSharkVPN использует передовые протоколы шифрования, такие как AES-256 и OpenVPN, для защиты вашего интернет-соединения, что делает невозможным перехват вашего онлайн-трафика. Он также имеет строгую политику отсутствия журналов, что означает, что ваша онлайн-активность никогда не записывается и не передается третьим лицам.

Итак, хотите ли вы получить доступ к контенту с географическим ограничением, защитить свою конфиденциальность в Интернете или повысить скорость своего интернета, ускоритель iSharkVPN — идеальный инструмент для вас. Попробуйте сегодня и оцените преимущества быстрого, безопасного и частного доступа в Интернет.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете узнать, где мой DNS, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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