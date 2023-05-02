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Безопасный торрент в любом месте с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-02 01:53:12



С ускорителем isharkVPN вы можете наслаждаться молниеносной



Но как насчет торрента? Это законно? Ответ не однозначный. Хотя торрент сам по себе не является незаконным, загрузка и распространение материалов, защищенных авторским правом, является незаконным. Законы о торрентах различаются в зависимости от страны, поэтому важно знать, где это законно.



В таких странах, как Швейцария и Испания, загрузка материалов, защищенных авторским правом, для личного использования является законной, если они не передаются и не распространяются. В Канаде загрузка материалов, защищенных авторским правом, также разрешена для личного использования, но их загрузка и распространение запрещены. В Соединенных Штатах торрент материалов, защищенных авторским правом, является незаконным и может привести к штрафам и даже тюремному заключению.



Независимо от того, где вы живете или откуда скачиваете торренты,



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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