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Блог о нас > Увеличьте скорость своего интернета с помощью isharkVPN и легко найдите IP-адрес вашего принтера

Увеличьте скорость своего интернета с помощью isharkVPN и легко найдите IP-адрес вашего принтера

ishark blog article

2023-05-02 02:01:47
Вы устали от низкой скорости интернета? Вам нужен доступ к заблокированным веб-сайтам и приложениям? Не ищите ничего, кроме ускорителя isharkVPN!

Наш VPN-сервис не только шифрует ваш интернет-трафик для дополнительной безопасности, но и повышает скорость вашего интернета для более быстрого просмотра и потоковой передачи. Кроме того, с серверами, расположенными более чем в 50 странах, вы можете получить доступ к контенту со всего мира.

Но что, если вам нужно что-то распечатать с вашего устройства? Без проблем! Просто найдите IP-адрес вашего принтера и подключитесь к нему через настройки вашего устройства. Не знаете, как узнать IP-адрес вашего принтера? Не волнуйтесь, мы вас прикроем.

Вот как узнать IP-адрес вашего принтера:
1. Нажмите клавишу Windows + R на клавиатуре.
2. Введите «cmd» и нажмите Enter.
3. Введите «ipconfig» и нажмите Enter.
4. Прокрутите вниз, пока не найдете имя вашего принтера и соответствующий ему IP-адрес.

Теперь, когда у вас есть IP-адрес вашего принтера, вы можете легко подключиться к нему и начать печать. А с ускорителем isharkVPN вы можете сделать это благодаря дополнительной безопасности и скорости нашего VPN-сервиса.

И так, чего же ты ждешь? Попробуйте ускоритель isharkVPN сегодня и наслаждайтесь более быстрым и безопасным просмотром и печатью в Интернете.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете найти IP-адрес принтера, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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