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Смотрите Paramount Plus в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-02 02:05:00



Говоря о Paramount Plus, знаете ли вы, что теперь он доступен в Канаде? Но не позволяйте географическим ограничениям мешать вам наслаждаться всем контентом, который он может предложить. С isharkVPN Accelerator вы можете легко обойти любые ограничения и с легкостью осуществлять потоковую трансляцию.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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