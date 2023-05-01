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Оставайтесь на связи и транслируйте вручение Оскара с ускорителем iSharkVPN ishark blog article 2023-05-01 16:54:19



Но на этом преимущества не заканчиваются. Наш VPN-сервис также предлагает первоклассные функции



И, говоря о потоковой передаче, вы задавались вопросом, где поймать Оскар в этом году? Ищите не дальше, чем на веб-сайте ABC, который будет транслировать церемонию в прямом эфире в воскресенье, 25 апреля. Но помните, если вы находитесь за пределами США, вы можете столкнуться с географическими ограничениями. Вот тут-то и пригодится ускоритель isharkVPN, позволяющий обойти эти ограничения и получить доступ к стриму из любой точки мира.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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