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Смотрите миллион мелочей в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-01 14:16:31



Говоря о потоковом вещании, вы слышали о популярном телешоу «Миллион мелочей»? Эта эмоциональная драма рассказывает о группе друзей, которые вместе преодолевают взлеты и падения в жизни. Являетесь ли вы поклонником шоу или просто ищете новый сериал для просмотра, вы будете рады узнать, что «Миллион мелочей» доступен для трансляции в Канаде.



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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