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Транслируйте Алису в Borderland с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-01 14:18:09



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Говоря о содержании, вы смотрели последнюю сенсацию Netflix, «Алиса в пограничной стране»? В этом захватывающем сериале рассказывается о группе друзей, которые оказываются в параллельном мире, где им предстоит участвовать в смертельных играх, чтобы выжить. С ускорителем isharkVPN вы можете запоем смотреть этот душераздирающий сериал без какой-либо буферизации или задержки.



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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