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Смотрите 11-й сезон Blue Bloods в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-01 05:26:59



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Но где в Канаде можно посмотреть 11-й сезон «Голубой крови»? К счастью, есть несколько вариантов. Вы можете смотреть новые выпуски на CTV по пятницам в 22:00 по восточному стандартному времени или транслировать их на веб-сайте или в приложении CTV. Кроме того, вы можете приобрести сезон на таких платформах, как Amazon Prime Video или Apple TV.



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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