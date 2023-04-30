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Смотрите Dragon Ball быстрее с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-30 22:18:22



И если говорить о любимых сериалах, где можно посмотреть всеми любимую классику аниме «Жемчуг дракона»? Не ищите ничего, кроме Funimation или Crunchyroll. Обе платформы предлагают всю серию, включая Dragon Ball Z, Dragon Ball GT и Dragon Ball Super.



Но зачем соглашаться на медленные скорости и буферизацию, если вы можете улучшить качество потоковой передачи с помощью ускорителя isharkVPN? С помощью этого инструмента вы сможете смотреть Гоку и банду в кристально чистом HD, без задержек и сбоев.



Итак, являетесь ли вы давним поклонником Dragon Ball или просто ищете лучший опыт потоковой передачи,



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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