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Смотрите друзья в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-30 16:02:40



С iSharkVPN вы можете наслаждаться молниеносной



Независимо от того, смотрите ли вы на своем ноутбуке, планшете или смартфоне, мощная технология шифрования iSharkVPN гарантирует, что ваша онлайн-активность останется конфиденциальной и безопасной. А с серверами, расположенными более чем в 50 странах, вы можете легко обойти географические ограничения и получить доступ к нужному контенту, где бы вы ни находились.



Так зачем ждать? Зарегистрируйтесь в iSharkVPN сегодня и начните наслаждаться наилучшей потоковой передачей. С доступными тарифными планами и 30-дневной гарантией возврата денег вы ничего не потеряете и получите все!



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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