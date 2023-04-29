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Смотрите шестой сезон Chicago Med с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-29 20:28:39



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Одно шоу, которое вы не захотите пропустить в этом сезоне, — «Медики Чикаго», популярная медицинская драма, рассказывающая о жизни и работе врачей и медсестер в оживленной больнице в Чикаго. Шестой сезон обещает быть таким же захватывающим и эмоциональным, как и предыдущие сезоны, с новыми испытаниями и отношениями для персонажей.



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