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Смотрите Селену и Шефа с молниеносной скоростью на isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-29 20:29:51



Говоря о потоковой передаче, вы смотрели Селену и Шефа на HBO Max? Это популярное кулинарное шоу рассказывает о поп-звезде Селене Гомес, которая учится готовить у лучших шеф-поваров мира. От мастерства в приготовлении пасты до изучения секретов тайской кухни, Selena and Chef предлагает аппетитный взгляд на кулинарный мир.



Но, конечно, все это не доставляет удовольствия, если вы имеете дело с проблемами буферизации или низкой скоростью интернета. Вот тут и приходит на помощь



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



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2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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