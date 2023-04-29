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Смотрите Supercross с высокоскоростной потоковой передачей с помощью isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-29 14:57:14



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Говоря о суперкроссе, где можно посмотреть это захватывающее автоспортивное событие? Что ж, к счастью, фанатам доступно множество вариантов. Официальным партнером по трансляциям суперкросса является NBC Sports, но вы также можете транслировать гонки в приложении NBC Sports или в потоковом сервисе Peacock.



Но независимо от того, где вы решите смотреть, убедитесь, что у вас есть



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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