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Получите более высокую скорость Интернета с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-29 15:01:02



С ускорителем iSharkVPN вы можете подключаться к серверам по всему миру и пользоваться преимуществами высокоскоростного интернета. Если вы транслируете с Netflix, Hulu, Amazon Prime Video или любой другой потоковой платформы, вы можете рассчитывать на iSharkVPN для обеспечения бесперебойной потоковой передачи.



Но это еще не все —



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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