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Смотрите четвертый сезон The Sinner в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-29 08:58:37



Говоря о любимом контенте, вы с нетерпением ждали выхода 4 сезона «Грешницы»? Что ж, вам повезло, потому что isharkVPN также может помочь вам посмотреть его в Канаде! Подключившись к канадскому серверу с помощью isharkVPN, вы сможете получить доступ к 4-му сезону «Грешницы» на Netflix Canada, даже если вы находитесь за пределами страны.



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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