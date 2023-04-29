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Получите доступ к «Сверхъестественному» в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-29 09:01:24



Но что, если вы не знаете, где посмотреть ваше любимое шоу, например Винчестеров, в Канаде? С isharkVPN вы можете легко получить доступ к потоковым платформам, таким как Netflix, Amazon Prime Video и Hulu, где бы вы ни находились. Просто подключитесь к одному из наших защищенных серверов и с легкостью начните потоковую передачу своих любимых шоу.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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