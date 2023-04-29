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Смотрите UFC Fight Night в Канаде с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-29 09:08:27



В эти выходные канадские поклонники UFC могут посмотреть долгожданное событие UFC Fight Night. Но из-за низкой скорости интернета вы можете пропустить все действия. Вот тут и приходит на помощь



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Итак, где можно посмотреть UFC Fight Night в Канаде? Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на TSN и доступно для потоковой передачи на их веб-сайте или в их приложении. А с ускорителем isharkVPN вы можете обеспечить бесперебойную потоковую передачу без каких-либо задержек или проблем с буферизацией.



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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