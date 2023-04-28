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Повысьте свою безопасность в Интернете с помощью ускорителя iSharkVPN и лучшего антивируса ishark blog article 2023-04-28 19:52:43



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Но как насчет антивирусного программного обеспечения? Крайне важно иметь надежную антивирусную программу для защиты вашего устройства от вредоносных программ и других онлайн-угроз. Хотя существует множество вариантов, одной из лучших антивирусных программ на рынке является Norton 360.



Norton 360 предлагает комплексную защиту от вирусов, программ-шпионов и других вредоносных программ, а также ряд дополнительных функций для обеспечения вашей безопасности в Интернете. Благодаря защите в режиме реального времени и автоматическим обновлениям вы можете быть полностью спокойны, зная, что ваше устройство всегда защищено.



Так почему бы не объединить мощь iSharkVPN Accelerator с



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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