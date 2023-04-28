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Блог о нас > Повысьте скорость VPN с iSharkVPN Accelerator

Повысьте скорость VPN с iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 20:01:45
Если вам нужен быстрый и безопасный VPN-сервис, обратите внимание на ускоритель isharkVPN. Благодаря оптимизированным серверам и передовой технологии шифрования ускоритель isharkVPN обеспечивает молниеносную скорость и максимальную защиту для всех ваших действий в Интернете.

Но как насчет антивирусного программного обеспечения? Что лучше — Нортон или Макафи? Оба предлагают комплексную защиту от вредоносных программ, вирусов и других киберугроз, но есть некоторые ключевые различия, которые следует учитывать.

Norton известен своими расширенными функциями безопасности, включая фильтры защиты от фишинга и спама, брандмауэр и менеджер паролей. Он также предлагает гарантию возврата денег и круглосуточную поддержку клиентов. Однако Norton может потреблять много ресурсов и замедлять работу компьютера.

С другой стороны, McAfee — это легкий и удобный вариант, который предлагает сканирование в реальном времени, брандмауэр и безопасный веб-браузер. Он также включает в себя родительский контроль и уничтожитель файлов для дополнительной безопасности. Однако некоторые пользователи сообщают о проблемах с нестабильностью системы и медленным сканированием.

В конечном итоге выбор между Norton и McAfee зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. Но независимо от того, какой из них вы выберете, обязательно соедините его с ускорителем isharkVPN для дополнительной защиты и молниеносной скорости. Зарегистрируйтесь сегодня и ощутите максимальную безопасность и конфиденциальность в Интернете.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете, что лучше norton или mcafee, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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