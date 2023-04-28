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Наслаждайтесь бесперебойной потоковой передачей с iSharkVPN Accelerator — смотрите Star Trek Discovery на своем любимом потоковом сервисе ishark blog article 2023-04-28 20:07:42



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3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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