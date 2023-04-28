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Блог о нас > Улучшите свой онлайн-опыт с функцией ускорителя iSharkVPN

Улучшите свой онлайн-опыт с функцией ускорителя iSharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 11:33:56
Внимание всем компаниям и частным лицам, желающим обеспечить свое присутствие в Интернете! Мы рады представить вам акселератор isharkVPN и опции White Label VPN.

Ускоритель isharkVPN — это передовая технология, использующая передовые алгоритмы для оптимизации скорости вашего VPN-подключения. Это означает, что вы можете пользоваться более быстрым и надежным подключением к Интернету, оставаясь при этом защищенным от онлайн-угроз.

Но это еще не все — мы также предлагаем VPN-решение под брендом White Label для компаний, которые хотят предложить VPN-сервис под собственным брендом. С помощью нашего VPN с белой маркой вы можете предоставить своим клиентам безопасную и конфиденциальную работу в Интернете, а также продвигать свой бренд.

Наш вариант VPN с белой этикеткой также включает настраиваемые функции, такие как ваш собственный логотип и брендинг, а также вашу собственную структуру ценообразования. Это означает, что вы можете создать уникальный VPN-сервис, отвечающий потребностям ваших клиентов, без необходимости создавать всю инфраструктуру с нуля.

Мы в isharkVPN считаем, что каждый заслуживает безопасного онлайн-доступа. Вот почему мы стремимся предоставлять первоклассные услуги VPN, доступные и надежные. Независимо от того, являетесь ли вы частным лицом, стремящимся защитить свои личные данные, или предприятием, желающим предложить своим клиентам безопасное решение, isharkVPN поможет вам.

Так зачем ждать? Зарегистрируйтесь в нашем акселераторе isharkVPN или в VPN-сервисе с белой маркой сегодня и получите максимальную безопасность и конфиденциальность в Интернете. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах VPN и о том, чем они могут вам помочь!

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете использовать vpn с белой меткой, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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