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Блог о нас > Защитите свою конфиденциальность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator и Who is My DNS

Защитите свою конфиденциальность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator и Who is My DNS

ishark blog article

2023-04-28 11:45:09
Вы устали от низкой скорости интернета и постоянной буферизации при потоковой передаче ваших любимых шоу? Вы чувствуете, что ваша онлайн-безопасность и конфиденциальность находятся под угрозой? Смотрите не дальше, чем ускоритель iSharkVPN и кто мой DNS.

Ускоритель iSharkVPN — это передовая технология, которая оптимизирует ваше интернет-соединение для молниеносной скорости, позволяя вам наслаждаться потоковой передачей и просмотром без перерыва. С ускорителем iSharkVPN вы можете попрощаться с разочаровывающей буферизацией и попрощаться с плавным и бесперебойным подключением к Интернету.

Но дело не только в скорости, но и в безопасности. Ускоритель iSharkVPN шифрует ваши онлайн-данные и защищает вашу конфиденциальность от посторонних глаз. Больше не нужно беспокоиться о хакерах или онлайн-угрозах. Оставайтесь в безопасности с ускорителем iSharkVPN.

И если вам интересно, кто отслеживает ваши действия в Интернете, Who is my DNS — это идеальное решение для вас. Этот бесплатный онлайн-инструмент позволяет проверить настройки DNS и узнать, кто отслеживает использование вами Интернета. С помощью Who is my DNS вы можете контролировать свою конфиденциальность в Интернете и принимать обоснованные решения о своей деятельности в Интернете.

Так зачем ждать? Попробуйте ускоритель iSharkVPN и функцию «Кто мой DNS сегодня» и наслаждайтесь быстрым, безопасным и приватным просмотром Интернета. Попрощайтесь с низкими скоростями, буферизацией и онлайн-угрозами и поприветствуйте плавную потоковую передачу и просмотр с помощью ускорителя iSharkVPN и функции Who is my DNS.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете узнать мой DNS, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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