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Блог о нас > Защитите свою конфиденциальность в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator

Защитите свою конфиденциальность в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 01:05:49
Ищете самого безопасного провайдера электронной почты и надежный VPN-сервис, предлагающий молниеносную скорость? Не ищите ничего, кроме услуги ускорителя iSharkVPN.

С ускорителем iSharkVPN вы получите более быстрый и удобный просмотр с уменьшенной задержкой и увеличенной пропускной способностью. Независимо от того, работаете ли вы из дома, транслируете свои любимые шоу или просто просматриваете веб-страницы, ускоритель iSharkVPN поможет вам получить максимальную отдачу от вашего интернет-соединения.

Но это еще не все — iSharkVPN также предлагает первоклассные функции безопасности, в том числе шифрование военного уровня, строгую политику отсутствия журналов и аварийный выключатель, чтобы обеспечить вашу безопасность, даже если ваше соединение прервется. С серверами, расположенными более чем в 50 странах мира, вы можете получить доступ к контенту с географическим ограничением и просматривать веб-страницы с полной анонимностью.

Когда дело доходит до провайдеров электронной почты, безопасность является ключевым фактором, и именно поэтому iSharkVPN рекомендует ProtonMail как самого безопасного провайдера электронной почты. ProtonMail базируется в Швейцарии, которая имеет одни из самых строгих законов о конфиденциальности в мире и использует сквозное шифрование для обеспечения безопасности вашей электронной почты. Кроме того, ProtonMail можно использовать бесплатно, что делает его доступным для всех, кто ценит конфиденциальность и безопасность.

Так зачем ждать? Зарегистрируйтесь в ускорителе iSharkVPN сегодня и начните работу в Интернете быстрее и безопаснее, чем когда-либо прежде. И если вы ищете надежного поставщика услуг электронной почты, обратите внимание на ProtonMail.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете стать самым безопасным провайдером электронной почты, пользоваться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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