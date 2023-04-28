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Блог о нас > Зарядите свой Интернет с помощью iSharkVPN Accelerator

Зарядите свой Интернет с помощью iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 01:07:58
Ищете надежный и быстрый VPN-сервис, который обеспечит вам полную конфиденциальность и безопасность в Интернете? Не ищите ничего, кроме isharkVPN, поддерживаемого всемирно известной компанией по кибербезопасности Bitdefender.

С isharkVPN вы получаете доступ к передовой технологии Bitdefender, включая функцию ускорителя, которая повышает скорость вашего интернета и уменьшает буферизацию. Это означает, что вы можете транслировать свои любимые шоу и фильмы без каких-либо сбоев или задержек, даже если вы получаете доступ к контенту из другой страны.

Но isharkVPN предлагает гораздо больше, чем просто более высокую скорость интернета. Он также защищает вашу личность в Интернете и личные данные от посторонних глаз благодаря передовым протоколам шифрования и безопасности. Независимо от того, просматриваете ли вы веб-страницы, используете общедоступный Wi-Fi или получаете доступ к конфиденциальной информации, isharkVPN вас поддержит.

А поскольку Bitdefender является его материнской компанией, вы можете быть уверены, что isharkVPN опирается на многолетний опыт и знания в области кибербезопасности. Bitdefender — мировой лидер в создании передовых решений для обеспечения безопасности, которые защищают миллионы пользователей по всему миру, от частных лиц до крупных предприятий.

Так зачем соглашаться на некачественный VPN-сервис, который не может удовлетворить ваши онлайн-потребности? Выберите isharkVPN и получите максимальную онлайн-защиту и производительность от экспертов Bitdefender. Попробуйте сегодня и ощутите свободу в Интернете, как никогда раньше.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете, кто владеет BitDefender, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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