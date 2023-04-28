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Блог о нас > Повысьте свою безопасность и конфиденциальность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator

Повысьте свою безопасность и конфиденциальность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 01:12:38
Вы ищете VPN-сервис, который обеспечит молниеносную скорость интернета? Не ищите ничего, кроме ускорителя iSharkVPN. С iSharkVPN вы можете наслаждаться просмотром веб-страниц, потоковым видео и загрузкой файлов с головокружительной скоростью, не жертвуя своей конфиденциальностью и безопасностью в Интернете.

iSharkVPN Accelerator использует передовые технологии для оптимизации вашего интернет-соединения, обеспечивая максимально возможную скорость. Независимо от того, работаете ли вы удаленно, смотрите фильмы или играете онлайн, iSharkVPN поможет вам. Кроме того, благодаря шифрованию военного уровня iSharkVPN и строгой политике отсутствия журналов вы можете наслаждаться полной конфиденциальностью и безопасностью в Интернете.

Но что, если вы также ищете безопасную службу электронной почты? Не ищите ничего, кроме ProtonMail. ProtonMail — это безопасная служба электронной почты, которая обеспечивает сквозное шифрование, гарантируя, что ваши электронные письма защищены от посторонних глаз. ProtonMail идеально подходит для тех, кто ценит конфиденциальность и хочет, чтобы их электронные письма были конфиденциальными и безопасными.

ProtonMail используют журналисты, активисты и все, кто хочет защитить свое онлайн-общение от слежки и хакеров. С ProtonMail вы можете отправлять и получать электронные письма, не беспокоясь о том, кто их читает.

Поэтому, если вы ищете VPN-сервис, обеспечивающий молниеносную скорость Интернета и безопасную службу электронной почты, защищающую вашу конфиденциальность, обратите внимание на iSharkVPN Accelerator и ProtonMail. С помощью этих двух сервисов вы можете наслаждаться быстрым, безопасным и конфиденциальным просмотром и общением в Интернете, где бы вы ни находились.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете, кто использует protonmail, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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