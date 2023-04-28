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Блог о нас > Защитите свою конфиденциальность и остановите спам-звонки с помощью isharkVPN Accelerator

Защитите свою конфиденциальность и остановите спам-звонки с помощью isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 01:25:53
Вы устали от низкой скорости интернета и долгой буферизации? Ищите не дальше, чем ускоритель isharkVPN! Наша уникальная технология не только увеличивает скорость вашего интернета, но и улучшает общий опыт работы в Интернете.

Но не только низкая скорость интернета может расстраивать. Если вы похожи на многих людей, возможно, вы получаете огромное количество спам-звонков. Эти звонки не только раздражают, но и могут быть опасными, если они являются частью мошенничества.

Так почему же вы получаете так много спам-звонков? К сожалению, есть разные причины. Одной из распространенных причин является то, что ваш номер телефона мог быть продан телемаркетинговым компаниям. Другая причина заключается в том, что мошенники используют автоматизированные системы для совершения тысяч звонков в день, надеясь застать кого-то врасплох.

К счастью, isharkVPN Accelerator также может помочь с этой проблемой. Наш VPN-сервис предлагает функцию под названием «Фильтр звонков», которая позволяет блокировать спам-звонки и текстовые сообщения. С помощью этой функции вы можете легко идентифицировать нежелательные звонки и не допустить, чтобы они мешали вашему дню.

В дополнение к нашей функции фильтрации вызовов, isharkVPN Accelerator также обеспечивает первоклассную защиту и защиту конфиденциальности. Наш VPN-сервис шифрует всю вашу онлайн-активность, гарантируя, что ваша личная информация останется в безопасности.

Так зачем же продолжать страдать от низкой скорости интернета и спам-звонков? Зарегистрируйтесь в isharkVPN Accelerator сегодня и почувствуйте разницу!

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете понять, почему я получаю так много спам-звонков, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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