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Блог о нас > Защитите свой телефон и избавьтесь от спам-звонков с помощью isharkVPN Accelerator

Защитите свой телефон и избавьтесь от спам-звонков с помощью isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 01:28:16
В сегодняшнюю цифровую эпоху очень важно иметь надежный VPN-сервис, который может предоставить вам безопасный и быстрый доступ в Интернет. Вот тут-то и приходит на помощь isharkVPN. Благодаря своей передовой технологии ускорителя isharkVPN гарантирует, что вы получите максимально возможную скорость интернета, сохраняя при этом конфиденциальные данные в безопасности.

Но зачем вообще нужен VPN? Ответ прост — для защиты вашей конфиденциальности в Интернете. Интернет-провайдеры (ISP) и другие третьи лица могут отслеживать ваши действия в Интернете и использовать эти данные для целевой рекламы. В некоторых случаях хакеры могут даже украсть вашу личную информацию, например данные кредитной карты или номера социального страхования.

Более того, в последние годы растущую проблему стали вызывать спам-звонки. Федеральная торговая комиссия (FTC) сообщила, что в 2020 году потребители получали более 4,6 миллиарда автоматических звонков в месяц, что на 313% больше, чем в 2017 году. Эти спам-вызовы могут быть не только раздражающими, но и опасными, поскольку мошенники используют их, чтобы обманом заставить людей раздавать их личную информацию.

С isharkVPN вы можете блокировать нежелательные звонки и одновременно защищать свою конфиденциальность. Наш VPN-сервис использует сложный алгоритм для фильтрации спам-звонков и текстовых сообщений до того, как они попадут на ваше устройство. Вы также можете наслаждаться более быстрым и плавным просмотром с помощью нашей технологии ускорителя, которая оптимизирует ваше интернет-соединение и уменьшает задержку.

В заключение, если вы ищете надежный и безопасный VPN-сервис, который может помочь вам решить растущую проблему спам-звонков, isharkVPN — правильный выбор. Благодаря нашим передовым технологиям вы можете одновременно пользоваться быстрым и безопасным доступом в Интернет, блокировать нежелательные звонки и защищать свою конфиденциальность. Попробуйте isharkVPN сегодня и ощутите разницу на себе!

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете понять, почему количество спам-звонков становится все хуже, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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