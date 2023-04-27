Улучшите свой онлайн-опыт с помощью iSharkVPN Accelerator и перестаньте открывать Bing в Chrome
ishark blog article
2023-04-27 15:57:14
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Но это не все. iSharkVPN Accelerator также обеспечивает первоклассную безопасность вашей онлайн-активности. Благодаря шифрованию военного уровня и строгой политике отсутствия регистрации вы можете быть уверены, что ваши конфиденциальные данные защищены от посторонних глаз.
Говоря о защите, вы когда-нибудь задумывались, почему ваш браузер Chrome открывается для Bing, а не для предпочитаемой вами поисковой системы? На самом деле это результат настройки по умолчанию в браузере, но с iSharkVPN вы можете легко изменить это на желаемую поисковую систему. Еще одна причина перейти на iSharkVPN Accelerator.
Не соглашайтесь на медленный и небезопасный просмотр Интернета. Попробуйте iSharkVPN Accelerator сегодня и ощутите разницу на себе.
Как использовать ишаркВПН?
isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:
1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;
2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;
3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;
4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.
С isharkVPN вы можете понять, почему Chrome открывает Bing, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
Но это не все. iSharkVPN Accelerator также обеспечивает первоклассную безопасность вашей онлайн-активности. Благодаря шифрованию военного уровня и строгой политике отсутствия регистрации вы можете быть уверены, что ваши конфиденциальные данные защищены от посторонних глаз.
Говоря о защите, вы когда-нибудь задумывались, почему ваш браузер Chrome открывается для Bing, а не для предпочитаемой вами поисковой системы? На самом деле это результат настройки по умолчанию в браузере, но с iSharkVPN вы можете легко изменить это на желаемую поисковую систему. Еще одна причина перейти на iSharkVPN Accelerator.
Не соглашайтесь на медленный и небезопасный просмотр Интернета. Попробуйте iSharkVPN Accelerator сегодня и ощутите разницу на себе.
Как использовать ишаркВПН?
isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:
1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;
2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;
3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;
4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.
С isharkVPN вы можете понять, почему Chrome открывает Bing, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
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